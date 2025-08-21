سيول وعواصف رعدية تضرب عدة مناطق في السعودية.. والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة | فيديو

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 على عدة مناطق في المملكة، ترافقها زخات برد ورياح نشطة مثيرة للغبار، مع جريان محتمل للسيول

وتشمل المناطق الأكثر تأثراً: مناطق جازان، عسير، والباحة التي يشملها التحذير، فيما ستشهد أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، ونجران أمطاراً متوسطة إلى غزيرة قد تساهم في تدفق المياه في الأودية والمناطق المنخفضة



ولا يُستبعد تشكّل الضباب على مرتفعات تلك المناطق، خصوصاً الصباحية منها، وفقا لتقارير الأرصاد السعودية

أما في مناطق الشرقية، الرياض، وتبوك، ففرصة نزول الأمطار الرعدية تبقى قائمة، وإن كانت من النوع الخفيف إلى المتوسط، مع نشاط في الرياح قد يقلل من مدى الرؤية الأفقية أحيانًا

والجانب البحري لم يصطف بعيدًا عن هذا المشهد الجوي الحاد؛ ففي البحر الأحمر، تُتوقع رياح سطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي، بينما ستتحوّل إلى جنوبية شرقية أو جنوبية غربية في الجزأين الأوسط والجنوبي، سرعتها تتراوح بين 25 و45 كم/س وُتصل إلى أكثر من 55 كم/سا، خصوصًا مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، حسب تقارير الأرصاد السعودية.

ويُتوقع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى مترين ونصف، يصل إلى أكثر من ذلك في مناطق الأمطاv، مع وصف الحالة البحرية بـ"متوسط الموج إلى مائج"

وفي المقابل، الخليج العربي سيشهد رياحاً سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، في حين ستشهد الجزأين الأوسط والجنوبي رياحاً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/س. وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف، والحالة العامة "خفيفة إلى متوسطة الموج"

ويشكل الطقس تحديًا حقيقيًا لجهات الدفاع المدني، التي سبق أن دعت الجمهور إلى توخي الحذر، وتجنّب مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، خصوصاً أثناء ساعات الذروة المطرية .

كما يشكل المنخفض الجوي الحالي مرحلة حرجة وطويلة المحتمل استمرارها حتى نهاية الأسبوع، حيث تتجه الأنظار إلى المناطق الجنوبية الغربية والوسطى. ويُوصى المواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات عن كثب عبر المنصات الرسمية للمركز الوطني للأرصاد، والتقيّد بالتوجيهات والاحتياطات اللازمة لضمان السلامة.