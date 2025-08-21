قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة الده
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سيول وعواصف رعدية تضرب عدة مناطق في السعودية.. والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة | فيديو

القسم الخارجي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 على عدة مناطق في المملكة، ترافقها زخات برد ورياح نشطة مثيرة للغبار، مع جريان محتمل للسيول 

وتشمل المناطق الأكثر تأثراً: مناطق جازان، عسير، والباحة التي يشملها التحذير، فيما ستشهد أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، ونجران أمطاراً متوسطة إلى غزيرة قد تساهم في تدفق المياه في الأودية والمناطق المنخفضة 

ولا يُستبعد تشكّل الضباب على مرتفعات تلك المناطق، خصوصاً الصباحية منها، وفقا لتقارير الأرصاد السعودية

أما في مناطق الشرقية، الرياض، وتبوك، ففرصة نزول الأمطار الرعدية تبقى قائمة، وإن كانت من النوع الخفيف إلى المتوسط، مع نشاط في الرياح قد يقلل من مدى الرؤية الأفقية أحيانًا 

والجانب البحري لم يصطف بعيدًا عن هذا المشهد الجوي الحاد؛ ففي البحر الأحمر، تُتوقع رياح سطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي، بينما ستتحوّل إلى جنوبية شرقية أو جنوبية غربية في الجزأين الأوسط والجنوبي، سرعتها تتراوح بين 25 و45 كم/س وُتصل إلى أكثر من 55 كم/سا، خصوصًا مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، حسب تقارير الأرصاد السعودية. 

ويُتوقع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى مترين ونصف، يصل إلى أكثر من ذلك في مناطق الأمطاv، مع وصف الحالة البحرية بـ"متوسط الموج إلى مائج" 

وفي المقابل، الخليج العربي سيشهد رياحاً سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، في حين ستشهد الجزأين الأوسط والجنوبي رياحاً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/س. وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف، والحالة العامة "خفيفة إلى متوسطة الموج" 

ويشكل الطقس تحديًا حقيقيًا لجهات الدفاع المدني، التي سبق أن دعت الجمهور إلى توخي الحذر، وتجنّب مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، خصوصاً أثناء ساعات الذروة المطرية .

كما يشكل المنخفض الجوي الحالي مرحلة حرجة وطويلة المحتمل استمرارها حتى نهاية الأسبوع، حيث تتجه الأنظار إلى المناطق الجنوبية الغربية والوسطى. ويُوصى المواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات عن كثب عبر المنصات الرسمية للمركز الوطني للأرصاد، والتقيّد بالتوجيهات والاحتياطات اللازمة لضمان السلامة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كومباني

كومباني: بايرن ميونخ يدخل البوندسليجا بدافع البطل وطموح أعلى

ليفربول

أزمة في الجبهة اليمنى لليفربول قبل مواجهة نيوكاسل

المقاولون العرب وحرس الحدود

الدوري المصري.. تشكيل المقاولون العرب وحرس الحدود

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

