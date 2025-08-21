السعودية تحذر: مخططات حكومة الاحتلال تهدّد شرعية النظام الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها وبأشدّ العبارات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة.

وإعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها شروع قوات الإحتلال في التوسع في بناء مستوطنات بمحيط القدس المحتلة، وتوسيع عملياتها وعدوانها جرائم إبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.



وشدد المملكة على أن هذه الخطوات تُعدّ انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقالت الوزارة السعودية : إن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة، واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، لها انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة، وتهدد شرعية النظام الدولي.