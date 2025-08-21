تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث سلم 17 عائلة من حي المشاهد ببلدة أم طوبا، جنوب القدس المحتلة، قرارات بإخلاء منازلها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قرارات الإخلاء زعمت أن الأراضي المقامة عليها المنازل المخطرة مسجلة باسم ما يُسمى بـ"الصندوق القومي اليهودي".

وأشارت محافظة القدس، إلى أن بلدية الاحتلال علقت يافطات تحمل توقيع ما تعرف بـ "دائرة أراضي إسرائيل" تمنع دخول المواطنين الفلسطينيين لأراضي في حي المشاهد، بحجة مصادرتها والاستيلاء على البيوت القائمة عليها.

يأتي ذلك بعدما وافق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان الجديدة في المنطقة E1 بالقرب من معاليه أدوميم، والتي من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.

واستدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي اليوم الخميس عقب موافقة إسرائيل على خطة استيطانية المسماة بالمنطقة E1، لاقت إدانة واسعة.