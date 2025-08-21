أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد

شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم الخميس أجواء روحانية مميزة مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما واصل المعتمرون أداء مناسكهم والطواف حول الكعبة المشرفة، رافعين أكفّ الدعاء في أجواء مفعمة بالسكينة والابتهاج بنفحات الرحمة والبركة.

كما شملت الأمطار المتفرقة أنحاء عدة من مكة المكرمة، فيما أصدر المركز السعودي للأرصاد تنبيهاً متقدماً بتواصل فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات المنطقة، من بينها جدة وخليص ورابغ، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وفي السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، مؤكدة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الحالة المطرية المتوقعة.