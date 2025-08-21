قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم الخميس أجواء روحانية مميزة مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما واصل المعتمرون أداء مناسكهم والطواف حول الكعبة المشرفة، رافعين أكفّ الدعاء في أجواء مفعمة بالسكينة والابتهاج بنفحات الرحمة والبركة.

كما شملت الأمطار المتفرقة أنحاء عدة من مكة المكرمة، فيما أصدر المركز السعودي للأرصاد تنبيهاً متقدماً بتواصل فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات المنطقة، من بينها جدة وخليص ورابغ، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وفي السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، مؤكدة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الحالة المطرية المتوقعة.

