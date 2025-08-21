قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على خطة الاستيطان بالمنطقة E1

سموتريتش
سموتريتش
ناصر السيد

استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي اليوم الخميس عقب موافقة إسرائيل على خطة استيطانية المسماة بالمنطقة E1، لاقت إدانة واسعة، من شأنها أن تطال الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية

انتقدت بريطانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، الخطة ووصفتها بأنها انتهاك "صارخ" للقانون الدولي من شأنه أن يقوض فكرة حل الدولتين.

ووافق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان الجديدة في المنطقة E1 بالقرب من معاليه أدوميم، والتي من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.

أثناء وقوفه في موقع المستوطنة المخطط لها يوم الخميس الماضي، قال سموتريتش إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على إحياء مشروع E1.

وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على مشاريع بناء كبرى في الضفة الغربية، مما يمثل توسعًا كبيرًا في معاليه أدوميم في المنطقة المعروفة باسم E1، والاعتراف بمجتمع جديد في أساهل جنوب الخليل.

خطة E1

ستضيف خطة E1، التي تأخر تنفيذها كثيرًا، ما يقرب من 3400 وحدة سكنية، بينما يتضمن مشروع أساهل 342 وحدة بالإضافة إلى المباني العامة والبنية التحتية.

ردت الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي على إعلان سموتريتش عن بدء العمل على خطة استيطانية طال انتظارها من شأنها تقسيم الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة ترامب للسلام في المنطقة. 

الموقف الأمريكي من خطة E1

ردًا على سؤال حول تصريح سموتريتش بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على إحياء ما يسمى بتطوير المنطقة E1، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إنهاء الحرب في غزة وضمان عدم عودة حماس إلى حكم تلك المنطقة.

الضفة الغربية

وأضاف المتحدث، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية لمزيد من المعلومات: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".

ودعت ألمانيا يوم الجمعة حكومة الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن صرح سموتريتش ببدء العمل على خطة لبناء آلاف المنازل في توسعة معاليه أدوميم في المنطقة E1، مما سيزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "ترفض ألمانيا بشدة تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن الموافقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

