قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي
ناصر السيد

تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، إلى وحدات لواء كفير وسلاح المدرعات في خان يونس يوم الخميس قبيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر لمناقشة عملية مدينة غزة المقبلة.

وقال زامير: "نتقدم بجهودنا نحو العملية في مدينة غزة وحتى الآن، لدينا بالفعل قوات تعمل على مشارف المدينة، وستنضم إليها قوات إضافية لاحقًا"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أهداف الحرب تشمل تحرير الرهائن وهزيمة حماس.

وتابع "تبقى مهمتنا تحرير الرهائن وهزيمة حماس؛ لن نهدأ ولن نتوقف حتى نحققها. إن تحقيق هذه الأهداف ضروري لمستقبلنا وقيمنا كمجتمع".

أجرى زامير جلسة استجواب في الموقع الذي نصب فيه مسلحي حماس كمينًا للجنود يوم الأربعاء، وأعرب عن تقديره للجنود الإسرائيليين الذين اشتبكوا.

بالإضافة إلى ذلك، أوعز زامير للقادة بمواصلة التحقيق في الحادثة واستخلاص العبر منها. 

وقال زامير: "لقد وجهنا لحماس ضربةً قاسية. من جيش الإرهاب الذي واجهناه في 7 أكتوبر، أصبحت منظمةً حرب عصابات. سنواصل ضرب حماس في كل مكان، وملاحقتهم كلما دعت الحاجة وحيثما دعت الحاجة".

عملية خان يونس رئيس الأركان الإسرائيلي حماس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي إيال زامير خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

نيسان التيما موديل 2026

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس ؟

بالصور

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد