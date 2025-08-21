بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان

تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، إلى وحدات لواء كفير وسلاح المدرعات في خان يونس يوم الخميس قبيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر لمناقشة عملية مدينة غزة المقبلة.

وقال زامير: "نتقدم بجهودنا نحو العملية في مدينة غزة وحتى الآن، لدينا بالفعل قوات تعمل على مشارف المدينة، وستنضم إليها قوات إضافية لاحقًا"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أهداف الحرب تشمل تحرير الرهائن وهزيمة حماس.

وتابع "تبقى مهمتنا تحرير الرهائن وهزيمة حماس؛ لن نهدأ ولن نتوقف حتى نحققها. إن تحقيق هذه الأهداف ضروري لمستقبلنا وقيمنا كمجتمع".

أجرى زامير جلسة استجواب في الموقع الذي نصب فيه مسلحي حماس كمينًا للجنود يوم الأربعاء، وأعرب عن تقديره للجنود الإسرائيليين الذين اشتبكوا.

بالإضافة إلى ذلك، أوعز زامير للقادة بمواصلة التحقيق في الحادثة واستخلاص العبر منها.

وقال زامير: "لقد وجهنا لحماس ضربةً قاسية. من جيش الإرهاب الذي واجهناه في 7 أكتوبر، أصبحت منظمةً حرب عصابات. سنواصل ضرب حماس في كل مكان، وملاحقتهم كلما دعت الحاجة وحيثما دعت الحاجة".