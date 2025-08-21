نتنياهو: سأصادق على خطط الجيش للسيطرة على غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموافقته على خطط جيش الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة، وأصدر توجيهاته ببدء مفاوضات الأسرى وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل، وذلك خلال جولته في فرقة غزة اليوم الخميس.

وقال نتنياهو: "نحن في مرحلة حاسمة. وصلتُ اليوم إلى فرقة غزة للموافقة على الخطط التي عرضها جيش الدفاع الإسرائيلي عليّ وعلى وزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأكد نتنياهو أنه وجه "بالبدء الفوري للمفاوضات" لإطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة بشروط إسرائيل وفي الوقت الحالي، لن يغادر أي وفد إسرائيلي إلى الدوحة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "يقدر تقديرا كبيرا" تعبئة جنود الاحتياط والقوات النظامية "هذان الهدفان - هزيمة حماس وتأمين إطلاق سراح جميع أسرانا - يسيران جنبًا إلى جنب".

وصرح مصدر سياسي لصحيفة جيروزالم بوست بأن نتنياهو أعجب بالخطط التي عُرضت عليه في فرقة غزة.

وقدّم رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وكبار مسؤولي الدفاع خططًا للسيطرة على مدينة غزة إلى وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، ونتنياهو في الساعات الأخيرة.

وضمّت المناقشات أيضًا وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير.