السعودية تستنكر استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان مجددةً رفضها القاطع لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والعاملين في الإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأضاف البيان "تطالب المملكة كافة الأطراف السودانية بالالتزام بما وقع عليه في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023 ومنه الالتزام بحماية المدنيين وضمان أمن ممرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، مشددة على أهمية تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه وبلات الحرب والصراعات الداخلية.