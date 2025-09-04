ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة استقبال مستشفيات القطاع 84 شهيدًا، و 338 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت : ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,231 شهيدًا و 161,583 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,699 شهيدًا و 49,542 إصابة.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أنه تم إضافة عدد 401 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

ضمن شهداء لقمة العيش

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و 174 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة.

وبحسب البيان ؛ فقد سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا.