أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن أمين عام حزب الله دعا إلى تحرك عاجل على المستويين الرسمي والشعبي، مع ممارسة ضغوط دولية مكثفة، للإفراج عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار

وأكد أمين عام الحزب أن قضية الأسرى تمثل جزءًا من السيادة الوطنية، وأن أي وضع سياسي أو أمني لن يستقر دون الإفراج عنهم.

كما شدد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة اللبنانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لضمان تحقيق هذا الهدف الحيوي.

وأشار إلى أن الإفراج عن الأسرى يعد اختبارًا للالتزام الدولي تجاه اتفاقيات وقف إطلاق النار وحق لبنان في حماية مواطنيه.