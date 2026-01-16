لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي

أفادت تقارير لبنانية بمقتل وليد عليك، أحد عناصر حزب الله، في غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة في منطقة زتر الشرقية جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، باستهداف غارات إسرائيلية مبنيين مهددين ببلدتي سحمر ويحمر بالبقاع الغربي في لبنان.

وفي وقت سابق، شارك السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية ببيروت فى الزيارة التى قام بها سفراء دول اللجنة الخماسية، والتي تضم إلى جانب مصر كلا من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام.



وهدف اللقاء إلى تأكيد وقوف دول اللجنة الخماسية بجانب لبنان ودعمها الثابت والمتواصل للخطوات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة اللبنانية، لاسيما إقرار مجلس الوزراء اللبنانى يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، الذى يشكل خطوة أساسية على طريق معالجة الأزمة المالية والنقدية التي يمرّ بها لبنان وضرورة تمهد لانطلاق مسار التعافي الاقتصادي، وكذا الجهود الرامية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وترسيخ دور المؤسسات الوطنية بما يضمن أمن واستقرار لبنان، فضلاً عن المضى قدماً فى إنجاز الاستحقاقات الدستورية.