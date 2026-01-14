رئيس الوزراء اللبناني: نقدر دعم الأردن لاستقرار لبنان

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أن زيارة رئيس وزراء الأردن جعفر حسان إلى بيروت تأتي امتدادًا لمواقف تاريخية واستراتيجية اتخذها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه، مشيرًا إلى أن هذه المواقف عكست ثباتًا سياسيًا وحرصًا صادقًا على استقرار لبنان وأمنه واحترام العلاقات بين البلدين.



وقال سلام- خلال حفل العشاء الذي أقيم تكريمًا لرئيس مجلس الوزراء الأردني- إن العلاقات اللبنانية الأردنية تتميز بغياب الأزمات وبالقرب الطبيعي بين الشعبين، مشددًا على الالتزام الثابت بمبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، إضافة إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات مع سوريا إدراكًا لأهمية استقرارها.



وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن العلاقات المستقرة بين البلدين تُرجمت بخطوة عملية تمثلت في توقيع 21 اتفاقية تعاون في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة والنقل والتربية والتعليم والتدريب المهني، بما يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار ويصون المصلحة العربية المشتركة.