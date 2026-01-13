لدعم لبنان.. سفير مصر ببيروت يشارك في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية

شارك السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية ببيروت فى الزيارة التى قام بها سفراء دول اللجنة الخماسية، والتي تضم إلى جانب مصر كلا من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الدكتور نواف سلام.

وهدف اللقاء إلى تأكيد وقوف دول اللجنة الخماسية بجانب لبنان ودعمها الثابت والمتواصل للخطوات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة اللبنانية، لاسيما إقرار مجلس الوزراء اللبنانى يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، الذى يشكل خطوة أساسية على طريق معالجة الأزمة المالية والنقدية التي يمرّ بها لبنان وضرورة تمهد لانطلاق مسار التعافي الاقتصادي، وكذا الجهود الرامية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وترسيخ دور المؤسسات الوطنية بما يضمن أمن واستقرار لبنان، فضلاً عن المضى قدماً فى إنجاز الاستحقاقات الدستورية.



من جانبه، أعرب الرئيس سلام عن تقدير بلاده للدور الذى تضطلع به اللجنة الخماسية دعماً للبنان، مثمناً المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة لمسيرة الإصلاح التى أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها تنفيذها انطلاقاً من المصلحة الوطنية اللبنانية، ومستعرضاً الجهود الدؤوبة التى تبذلها الدولة اللبنانية فى هذا الإطار.