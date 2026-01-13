الأردن: " الإخوان المسلمين" منحلة قضائيا منذ 2020 وأنشطتهم حظرت في أبريل 2025

قال الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن الحكومة تابعت البيان الأمريكي الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن، بشأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية.

وأوضح المومني، أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات، وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في أبريل 2025.

وأكد أن الأردن يتعامل مع جميع الملفات بما يحقق مصلحة الدولة العليا، ووفقا لأحكام الدستور والقانون.