السوداني: نقل عناصر داعش للعراق يهدف للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، أن نقل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" مؤقتا إلى السجون العراقية جاء لضمان الأمن الوطني وأمن المنطقة، مشددًا على ضرورة أن تقوم الدول المعنية بتسلم مواطنيها من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل.

وأشار السوداني إلى أن العراق أثبت تحمله للمسؤولية وقدرته على تقديم حلول ومعالجات فعالة لمنع الإرهاب، مؤكداً التزام بلاده بالقوانين الدولية والمعايير الأمنية.

في سياق متصل، دعا القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماع مشترك مع مجموعة من القضاة ووزيري الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة، إلى التنسيق بين المجلس والجهات المعنية لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب، مؤكدا ضرورة أن تتم عمليات التحقيق "وفق أحكام القانون العراقي ومراعاة المعايير الدولية".

يأتي هذا بعد موافقة العراق على نقل نحو 7000 من كبار قياديي تنظيم داعش من السجون التي كانت تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية اندلاع المعارك داخل الأراضي السورية بين "قسد" والجيش السوري. وسيتم إيواء العناصر داخل معتقلات عراقية على شكل دفعات.