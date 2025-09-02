صحة غزة تعلن وفاة 13 حالة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن 13 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال.

ووفق وزارة الصحة ؛ فقد ارتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 361 شهيدًا، منهم 130 طفلًا.

وأشارت الوزارة إلى انه منذ إعلان (IPC)، سُجّلت 83 حالة وفاة، من بينهم 15 أطفال.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وفاة 185 فلسطينيا بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وقالت أيضا: إن من ضمنهم 12 طفلا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأضافت :43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.

ونوهت بأن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وفي نهاية بيانها حذرت من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.