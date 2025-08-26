صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراكز توزيع المساعدات الإنسانية إلى 2140 شهيدًا، إضافة إلى 15737 مصابًا، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع.

استهداف مباشر لمراكز المساعدات

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن مصادر رسمية في غزة، أن الهجمات استهدفت بشكل مباشر مراكز توزيع الإغاثة التي يرتادها المدنيون بحثًا عن الغذاء والماء في ظل الحصار الخانق، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين صفوف النساء والأطفال.

دعوات دولية متزايدة للتحقيق ووقف العدوان

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية المطالِبة بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات على المرافق الإنسانية، وضرورة توفير حماية دولية للمدنيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في غزة.