قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتحاد الصحفيين ببريطانيا: ندعو إلى تحقيق دولي بشأن استهداف الصحفيين في غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد شيموس دولي، الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا، أن الاستهداف المتكرر للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين، ومن بينهم الصحفيون، في مناطق النزاع.

وقال دولي، في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يجري هو "استهداف متعمد" للصحفيين، بهدف إسكات الحقيقة، معتبرًا أن هذا التصعيد يشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة واستقلالها.

دعوة لتحقيق دولي عاجل

طالب دولي بإجراء تحقيق دولي مستقل وفوري في مقتل الصحفيين داخل القطاع، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمعايير الدولية، مضيفًا: "قتل الصحفيين أصبح نمطًا ممنهجًا لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".

كما أشار إلى أن منع دخول الصحفيين الدوليين للقطاع واعتماد التغطية فقط على الإعلاميين المحليين يزيد من خطورة الوضع، مشددًا على أن العمل الصحفي في مناطق النزاع ليس جريمة، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية.

الإعلام في مرمى الاستهداف

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين، بحسب دولي، أن ما يتعرض له الإعلاميون الفلسطينيون هو محاولة للتعتيم الإعلامي الكامل على ما يجري في غزة، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا واسعًا.

دعوات لوقف إطلاق النار وتنظيم فعاليات تضامن

وصف دولي الوضع في القطاع بأنه "أقرب إلى الإبادة الجماعية"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وضرورة العمل على حل سياسي ينهي دوامة العنف.

وأشار إلى تنظيم فعاليات تضامنية في دبلن، واسكتلندا، وعدة دول أوروبية، دعمًا للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا: "لسنا حكومات ولا نملك سلاحًا... لكن نمتلك قوة الكلمة والتأثير".

الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين بريطانيا القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا: على مجلس الأمن اعتماد قرار يعالج الكارثة الإنسانية بغزة

الاخوين

دفاعًا عن بلاده والسفارة المصرية.. كيف بدأت قصة أحمد عبد القادر؟

المستشار الألماني

المستشار الألماني: بلادنا لن تنضم إلى مبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية الآن

بالصور

ياسمين صبري تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار هذه السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

أين تذهب سيارات الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم؟

فورمولا
فورمولا
فورمولا

غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد
10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد