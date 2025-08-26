قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
أخبار العالم

روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة

روسيا
روسيا
محمود نوفل

دعت وزارة الخارجية الروسية دولة الاحتلال الإسرائيلي  إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.

وخلال اللقاء، ثمن الوزير لافروف مستوى العلاقات المصرية-الروسية وجهود السفير المصري على مدار السنوات الماضية في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وروسيا في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري وغيرها، وسط تحديات شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وقد شكر سفير مصر لافروف على دعمه الكبير وعلى تعاون سائر المسؤولين الروس مع السفارة، تحت رعاية واهتمام وزارة الخارجية الروسية بالعلاقات بين البلدين.

وعرض الوزير لافروف خلال اللقاء موقف موسكو إزاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد دعم روسيا لجهود القاهرة ووقوفها إلى جانب مصر من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء مأساة القطاع، وتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967.

واستعرض الوزير لافروف كذلك أهم نتائج الاتصالات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وعقب اللقاء، أقام السفير سيرجي فرشينين، نائب وزير الخارجية، حفلًا لتوديع السفير المصري، وذلك بحضور مسؤولي الخارجية الروسية المعنيين بالتعاون مع مصر وعدد من السفراء العرب وأعضاء السفارة، حيث أشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالجهود التي بذلتها السفارة على مدى السنوات الماضية لتطوير علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو، معربًا عن تطلعه لاستمرار البناء على ذلك الزخم، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

روسيا وزارة الخارجية الروسية دولة الاحتلال قطاع غزة وزير الخارجية الروسي

