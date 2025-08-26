روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة

دعت وزارة الخارجية الروسية دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق ؛ استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.

وخلال اللقاء، ثمن الوزير لافروف مستوى العلاقات المصرية-الروسية وجهود السفير المصري على مدار السنوات الماضية في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وروسيا في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري وغيرها، وسط تحديات شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وقد شكر سفير مصر لافروف على دعمه الكبير وعلى تعاون سائر المسؤولين الروس مع السفارة، تحت رعاية واهتمام وزارة الخارجية الروسية بالعلاقات بين البلدين.

وعرض الوزير لافروف خلال اللقاء موقف موسكو إزاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد دعم روسيا لجهود القاهرة ووقوفها إلى جانب مصر من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء مأساة القطاع، وتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967.

واستعرض الوزير لافروف كذلك أهم نتائج الاتصالات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وعقب اللقاء، أقام السفير سيرجي فرشينين، نائب وزير الخارجية، حفلًا لتوديع السفير المصري، وذلك بحضور مسؤولي الخارجية الروسية المعنيين بالتعاون مع مصر وعدد من السفراء العرب وأعضاء السفارة، حيث أشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالجهود التي بذلتها السفارة على مدى السنوات الماضية لتطوير علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو، معربًا عن تطلعه لاستمرار البناء على ذلك الزخم، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.