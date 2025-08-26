قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
أخبار العالم

روسيا تدمر 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية فى اعتراض وتدمير 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: “منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم من الساعة 7:00 إلى 7:30 بتوقيت موسكو”.

ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن طائرة تقل 146 عسكرياً روسياً عائدين من الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، هبطت الأحد في مطار قرب العاصمة موسكو. 

وأوضحت الوكالة أن العسكريين أُعيدوا في البداية إلى بيلاروسيا، حيث تلقوا الرعاية الطبية والنفسية الأولية، قبل نقلهم إلى روسيا لمتابعة العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي، إلى أن عملية الاستعادة جرت في إطار صفقة تبادل للأسرى، تم بموجبها إطلاق سراح 146 عسكرياً روسياً مقابل عدد مماثل من أسرى القوات المسلحة الأوكرانية. 

وأكد البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دور الوسيط وساهمت بجهود إنسانية لضمان إنجاز عملية التبادل بسلاسة.

وأضافت الوزارة أنه، إلى جانب العسكريين، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين "بشكل غير قانوني" لدى السلطات الأوكرانية، مؤكدة أنه سيتم إعادتهم إلى ديارهم بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من تبادلات الأسرى المتقطعة بين موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، حيث تلعب عدة أطراف دولية أدوار الوساطة، أبرزها تركيا والإمارات والسعودية. 

وتعد مثل هذه التبادلات واحدة من النوافذ القليلة للتفاهم بين الطرفين، في ظل انسداد آفاق التسوية السياسية وتصاعد المعارك على جبهات القتال.

ويرى محللون أن نجاح هذه الصفقات لا يقتصر على بعدها الإنساني، بل يعكس أيضاً حسابات سياسية وعسكرية متبادلة، إذ تسعى كل من روسيا وأوكرانيا إلى رفع معنويات قواتها عبر استعادة جنودها، فضلاً عن استخدام هذه العمليات كأوراق ضغط في المفاوضات غير المباشرة. 

كما أن الدور البارز الذي تؤديه دول مثل الإمارات يعكس حرص بعض القوى الإقليمية على لعب دور متوازن بين موسكو وكييف، بما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

