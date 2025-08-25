ارتفاع أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد تصاعد الهجمات الأوكرانية على روسيا، ما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الخام الروسي، في وقت دعمت فيه التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأمريكية آفاق النمو العالمي والطلب على الوقود.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.12% لتسجل 67.81 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.13% لتصل إلى 63.74 دولاراً للبرميل.

وشنّت أوكرانيا أمس الأحد هجوماً بطائرات مسيّرة على روسيا، أدى إلى تراجع كبير في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية الروسية، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في محطة «أوست-لوجا» لتصدير الوقود، بحسب مسؤولين روس.

كما استمرّ حريق آخر في مصفاة «نوفوشاختينسك» جنوب روسيا لليوم الرابع على التوالي نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، وفق ما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن «نجاح أوكرانيا في استهداف البنية التحتية النفطية الروسية يعزز المخاطر الصعودية لأسعار الخام».

من جهته، صرّح جيه. دي. فانس، نائب الرئيس الأميركي، أمس بأن روسيا قدّمت «تنازلات كبيرة» باتجاه تسوية تفاوضية لحربها مع أوكرانيا.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدّد يوم الجمعة تهديده بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم يتحقق تقدم نحو تسوية سلمية خلال أسبوعين.

في الأثناء، تعزّزت شهية المستثمرين للمخاطرة بعدما أشار رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي المقبل في سبتمبر ٠