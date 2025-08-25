قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025

محمد يحيي

استقر أشهر جرام ذهب داخل محلات الصاغة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25-8-2025 دون تغيير. 

أشهر سعر عيار ذهب اليوم

وتضمن أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وصل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء 

واستقر سعر جرام الذهب مع أول تعاملات اليوم الإثنين بدون تغيير علي مختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

تطورات الذهب 

وهوي سعر المشغول الذهبي مساء أمس الأحد، داخل محلات الصاغة المصرية وعلي مستوي الأعيرة المختلفة؛ مسجلا بذلك هبوطا قدره 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم  حيث وصل متوسط سعر الذهب اليوم عند 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للبيع

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيه للبيع و 5245 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيه للبيع و 3934 جنيه للشراء 

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 نحو 3043 جنيه للبيع و 3060 جنيه للشراء 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3371 دولار للبيع و 3372 دولار للشراء

مؤثرات سوق الذهب

يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط.

سعر مصنعية الذهب

وتاتي مصنعة علي حسب نوع العيار وتقدير جودته المشغولات الذهبية، اي تختلف حسب الشغل الموجود بالقطعة الذهبية علي حدي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

وتتراوح ما بين  20 جنيها للجرام وحتي 80 جنيهًا،  والتي يضعها صاحب المحل لجودة الشغل والشركة المصنعة.

بالاضافة الي سعر الدمغة والذي يكون ثابتاً علي العيار.

وفي الأغلب يطبق فرق تصنيع في حالات بيع العميل للمشغولات الذهبية لمحل الصاغة.

صعود الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بالرغم من حالة التذبذب التي سيطرت على التداولات معظم الفترات، موضحًا أن الصعود جاء مدعومًا بالارتفاع الكبير الذي شهده المعدن عالميًا بنهاية الأسبوع ب 1.1%، ما انعكس إيجابًا على السوق المصري.

وأضاف واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن الذهب المحلي سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا نسبته 0.7% بما يعادل 30 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 4550 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 4580 جنيهًا، بعد أن سجل أعلى سعر عند 4590 جنيهًا وأقل مستوى عند 4520 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الأسبوعي اتسم بتراجع تدريجي وتذبذب ملحوظ، إلا أن المعدن النفيس تمكن في الجلسات الأخيرة من تجاوز مستوى الدعم 4550 جنيهًا للجرام والإغلاق في المنطقة الإيجابية، مدعومًا بالارتفاع العالمي.

وعن العوامل المؤثرة، قال واصف إن التصريحات الأخيرة لرئيس الفيدرالي الأمريكي حول توقعات خفض الفائدة دفعت أسعار الأونصة للارتفاع بشكل قوي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي، لافتًا إلى أن حركة الذهب في مصر ترتبط بشكل أساسي بالسعر العالمي، في حين يظل تأثير تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه غير منتظم.

