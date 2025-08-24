700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 24 أغسطس 2025، ضمن موجة جديدة من الارتفاعات الملحوظة، ليسجل سعر الجنيه الذهب زيادة قدرها 720 جنيها على مدار الموجة التي بدأت قبل عدة ايام.

سعر الذهب اليوم 24/8/2025

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 24 أغسطس 2025 ارتفاعا طفيفا منتصف تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 متزامنًا مع صعود أسعار الذهب عالميًا وتراجع عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق الدولية.

أسعار الذهب اليوم 24/8 في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم سجلت صعودًا متتاليًا داخل محلات الصاغة، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء.

وتؤكد تحركات السوق أن هذه الموجة من الصعود تأتي مدعومة بالتحركات العالمية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتزايد الطلب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 وهو الأعلى من حيث النقاء مستوى 5245.75 جنيهًا للبيع، و5217.25 جنيهًا للشراء.

هذا العيار الأكثر نقاءً، إلا أنه يشهد طلبًا محدودًا مقارنة بعيار 21 الذي يحظى بالنصيب الأكبر من الإقبال خاصة عند شراء المشغولاات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4808.5 جنيهًا للبيع، مقابل 4782.5 جنيهًا للشراء، ليحافظ على وتيرة الصعود التي شهدها منذ بداية تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق والأكثر طلبًا من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، فقد سجل نحو 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وللباحثين عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، فيتم إضافة نحو 100-250 جنيها على سعر الجرام كمصنعية وقد تزيد أو تقل حسب التاجر والمشغولات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 3934.25 جنيهًا للبيع، مقابل 3912.75 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة التي تلاقي إقبالًا من بعض الفئات نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بعيارات الذهب الأعلى.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للبيع، و3043.25 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل تداولًا في السوق المصري، حيث يلقى طلبًا محدودًا من المستهلكين.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 36720 جنيهًا للبيع، و36520 جنيهًا للشراء.

ويعتبر الجنيه الذهب من الأدوات الاستثمارية التي يفضلها الكثير للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الأحد

على المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب صعودًا واضحًا، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 3372.11 دولارًا للبيع، و3371.82 دولارًا للشراء.

كما ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.74% لتسجل 3406.4 دولارًا للأوقية، بينما صعدت أسعار السبائك إلى 3360 دولارًا للأوقية.