الذهب يرتفع 1% عالميًا ومحليًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 1% في كل من الأسواق العالمية والمحلية، مدفوعة بتزايد التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

تحركات السوق المحلية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالسوق المصرية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4,540 جنيهًا، ليغلق عند 4,585 جنيهًا.

وسجّل عيار 24 نحو 5,240 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3,930 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3,054 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36,680 جنيهًا.

تقلبات معتدلة ثم قفزة قوية

على الصعيد العالمي، افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 3336 دولارًا، قبل أن تتراجع منتصف الأسبوع متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتشدد العوائد، لتصل إلى نحو 3317 دولارًا الأربعاء، ثم عادت الأسعار لتعوض خسائرها لتسجل 3344 دولارًا، قبل أن تنخفض قليلًا إلى 3338 دولارًا الخميس، وأخيرًا قفزت بقوة يوم الجمعة عقب خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول لتغلق عند 3371 دولارًا للأوقية.

جاءت معظم مكاسب الأسبوع في تعاملات الجمعة، بعد أن أكد باول أن "بقاء السياسة النقدية في نطاق تقييدي وتغير توازن المخاطر قد يستدعي تعديل الموقف"، وهو ما قرأته الأسواق كإشارة واضحة إلى خفض الفائدة في سبتمبر.

رهانات الفيدرالي وتأثيرها على الذهب

تُظهر أداة CME FedWatch أن الأسواق باتت تسعر خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة تتجاوز 85%، مع احتمالات لمرتين إضافيتين قبل نهاية العام، غير أن باول ترك الباب مفتوحًا لاحتمال الاكتفاء بخطوة واحدة إذا استمرت ضغوط التضخم.

ورغم الدعم الواضح للذهب، فإن أي تعقيدات في سياسة الفيدرالي قد تحد من مكاسب المعدن النفيس، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم أو الوظائف الأمريكية أقوى من المتوقع.

الطلب العالمي على المشغولات

ورغم ارتفاع الأسعار، تراجع الطلب الفعلي في الأسواق الآسيوية، إذ أشارت تقارير رويترز إلى أن مشتريات التجزئة في الهند والصين تراجعت إلى نحو 60% من مستوياتها الطبيعية بسبب الحذر وانتظار استقرار الأسعار.

ويُتوقع أن تنعش مواسم الأعياد المقبلة، مثل ديوالي، الطلب على الذهب حال استقرت الأسعار عند مستويات أدنى.

الذهب أنهى الأسبوع على ارتفاع طفيف بدعم خطاب باول وتوقعات خفض الفائدة، لكن مساره يظل معلقًا على بيانات التضخم الأميركية المقبلة، بينما يواجه الطلب الفعلي على المشغولات في آسيا حالة من الحذر، أما في مصر، فقد حافظ الذهب على ارتفاع متماسك مع ثبات سعر الصرف وإقبال محدود من المستهلكين.

