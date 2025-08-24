قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر في موسكو لتوديعه قبل انتهاء فترة عمله
إسرائيل.. احتجاجات عائلات الأسرى أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب
النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات .. وهذه عقوبة تعذيبها بالقانون
بمشاركة مصرية وإقليمية.. القافلة الـ21 من المساعدات الإنسانية تعبر إلى غزة عبر كرم أبوسالم|فيديو
لا نجاة لنا من الفتن إلا به| علي جمعة: هلَّ شهر الأنوار فافرحوا برسول الله وعلِّموا أبناءكم حبَّه
بعد تراجع الأسعار.. شيفروليه لانوس سيدان بربع مليون جنيه | اعرف مواصفاتها
الاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركة
تحرك جديد في أسعار الذهب مع احتمالية خفض سعر الفائدة
هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن
مصرع أخطر تجّار المخدرات بالأقصر وضبط كميات من السموم وسلاح ناري وذخائر
متعدد المراحل وقابل للانشطار| صاروخ يمني برأس حربي يثير قلقًا إسرائيليًا.. تفاصيل
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة
اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الذهب مع احتمالية خفض سعر الفائدة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي .

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا مع توقع بإمكانية خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاحد 24-8-2025


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 24-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3371 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3930 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4585 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5240 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.680 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

