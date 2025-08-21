قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21 أغسطس 2025

ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا للجرام

عيار 22: 4751 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4535 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3887 جنيهًا للجرام

عيار 14:  3023  جنيهًا للجرام

عيار 12: 2591 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36.280 جنيهًا


وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3348.96 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وشهدت الأسعار محليًا زيادة قدرها نحو 30 جنيهًا لعيار 21، و35 جنيهًا لعيار 24 مقارنة بإغلاق أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 240 جنيهًا دفعة واحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.

أسعار الذهب المعدن الأصفر البورصات العالمية

