بيصورهم.. حبس عامل كافيه وضع هاتف بحمام السيدات
واشنطن تنشر ثلاث مدمرات قبالة سواحل فنزويلا في مسعى مكافحة تهريب المخدرات
الإيجار القديم.. مهام لجان تصنيف المناطق السكنية وموعد بدء تطبيق الزيادات
علي جمعة: الرفق خلق إسلامي أصيل ومن يُحْرَمهُ يُحرم الخير كله
أخبار التوك شو| مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.. أحمد موسى: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |الطلاب يؤدون اليوم الكيمياء والجغرافيا اليوم
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدد بعمليات قتل جماعي مروعة
حَصِّن سمعك وبصرك وباقي حواسك بهذا الذكر النبوي صباح كل يوم
أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من مباراة مودرن سبورت
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
سعر الذهب في مصر يوم الخميس

علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية بمستهل تعاملات اليوم.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل  تعاملات اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5183جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 4751 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4535 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3887 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3023 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2591 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.280 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر  
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 161203 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3348.96 دولار سعر  البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

