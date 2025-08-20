قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
اقتصاد

أسعار السبائك الذهبية اليوم 20 أغسطس

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات 3345 دولارًا للأونصة.

ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الذهب وتأثيرها على السوق المحلي.

تراوحت أسعار السبائك الذهبية حسب الأوزان كما يلي:

سبيكة 0.5 جرام (عيار 24): بلغ سعرها اليوم بين 2,680 و2,800 جنيه

سبيكة 1 جرام (عيار 24): بلغ سعرها بين 5,361 و5,600 جنيه

سبيكة 2 جرام (عيار 24): تراوح سعرها بين 10,720 و11,200 جنيه

سبيكة 3 جرامات (عيار 24): سجلت أسعارها بين 16,080 و16,800 جنيه

سبيكة 5 جرامات (عيار 24): سجلت أسعارها بين 26,330 و28,550 جنيه

سبيكة 10 جرامات (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 52,650 و55,925 جنيه

سبيكة 20 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 105,300 و111,850 جنيه

سبيكة 50 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 263,250 و279,125 جنيه

سبيكة 100 جرام (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 525,900 و560,175 جنيه

سبيكة 250 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 1,314,750 و1,400,440 جنيه

سبيكة 500 جرام (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 2,629,500 و2,800,875 جنيه

سبيكة 1 كيلو جرام (عيار 24): بلغ سعرها بين 5,226,050 و5,649,600 جنيه


يُلاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب التاجر والمكان، بالإضافة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي قد تضاف حسب سياسة كل محل وتختلف من محل لآخر.

وينصح خبراء الاستثمار والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب وكذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

يستمر الذهب في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع توقعات المحللين بمزيد من الاستقرار النسبي في الفترة المقبلة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي الجمهورية

إبراهيم نجم: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الإفتاء.. والفتوى تظل مهمة إنسانية معقدة

خلال فعاليات اليوم العالمي للعمل الإنساني .. العالم يُذكِّر بالإنسانية، وغزة تُحاصر وتُجوّع وتُحرم من أبسط ضروريات الحياة

اليوم العالمي للعمل الإنساني.. غزة تُحاصر وتجوع وتحرم من أبسط ضروريات الحياة

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: الإسلام يجمع بين صلاح الفرد والمجتمع

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

