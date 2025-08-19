قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
لا جدية في التنفيذ .. رد ناري من وزارة الإسكان على أزمة أرض الزمالك
موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025.. عبر هذا الرابط
رأي في غير محله.. ماذا قالت الإسكان عن المهلة الممنوحة لنادي الزمالك؟
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 19-8-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

هبط سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025.

الجنيه الذهب يتراجع اليوم

وبلغ معدل هبوط الجنيه الذهب داخل محلات تداول الذهب والمجوهرات، بقيمة تبلغ 160 جنيه في المتوسط منذ بدء تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو  36 ألف جنيه للبيع و 36.16 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب - الجنيه الذهب البلدي

استقرار الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في الصاغة اليوم

ويستمر ثبات المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة المصرية بالنسبة لسعر الجرام الواحد دون تغيير.

تحركات الذهب في الصاغة

وارتفع جرام الذهب في ختام تعاملات أمس بمقدار 10 جنيهات، ليشمل كل الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة على مستوي الجمهورية.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

سجل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب في مصر نحو 4520 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو عيار 24 نحو 5142 جنيه للبيع و 5165 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4500 جنيه للبيع و 4520 جنيه للشراء 

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3857 جنيه للبيع و 3874 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3 آلاف جنيه للبيع و 3013 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو  36 ألف جنيه للبيع و 36.16 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3317 دولار للبيع و 3318 دولار للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

سعر الذهب في المعاملات الفورية

استقرت أسعار الذهب اليوم ، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3331.49) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3375.40) دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5) بالمئة إلى (37.82) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.1) بالمئة إلى (1323.76) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.9) بالمئة إلى (1112.34) دولارًا.

سعر الفائدة العالمية

وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين المتزايدة إلى دعم أسعار الذهب، فيما يُتوقع أن يقدم محضر اجتماع المجلس لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره اليوم، الأربعاء، مؤشرات إضافية حول السياسات النقدية.

سعر سبيكة الذهب

وعلى صعيد التطورات السياسية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  الاثنين الماضي، أن واشنطن ستضمن أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ووصف ترامب اجتماعه مع زيلينسكي بأنه «جيد جداً»، مؤكداً أنه بدأ الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأشار رودا إلى أن «أي اتفاق محتمل بين أوكرانيا وروسيا، وإن كان غير مرجح، قد يشكل مفاجأة سلبية كبيرة لأسعار الذهب».

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولاراً للأونصة.

