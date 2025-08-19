تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025

تراجع سعر الذهب في مصر في اخر تحديثات تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025 داخل محلات الصاغة المصرية

تحركات الذهب اليوم

مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم انخفض سعر جرام الذهب مقدارا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في المتوسط علي مستوي الاعيرة الذهبية

تذبذب المعدن الأصفر

في اول تعاملات مساء اليوم زاد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات إلا أنه مع استمرار التعاملات فقد 5 جنيهات من قيمته .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم 4515 جنيه في المتوسط

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4515 جنيه للبيع و 4530 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكثر ثيمة نحو 5160 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 3870 جنيه للبيع و 3882 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3010 جنيه للبيع و 3020 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3323 دولار للبيع و 3324 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.12 ألف جنيه للبيع و 36.24 ألف جنيه للشراء

تعليقات الخبراء

أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن أسعار الذهب العالمية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة تقارب 26% بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس طلبًا هيكليًا قويًا من الاقتصادات الكبرى والمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح لوكا أن توقعاته تشير إلى وصول متوسط سعر الأوقية إلى 3675 دولاراً بحلول الربع الرابع من 2025، مع احتمال بلوغها 4000 دولار في الربع الثاني من 2026، استنادًا إلى تحليلات تؤكد استمرار الزخم الإيجابي للسوق رغم إمكانية حدوث بعض التصحيحات المؤقتة.

ورجّح أن يسجّل المعدن الأصفر متوسط 3070 دولارًا للأوقية بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط سنوي عند 3220 دولارًا.

وأضاف أن بعض التقديرات تميل إلى سعر 3634 دولارًا للأوقية بنهاية العام، لكنه في المقابل حذّر من سيناريو محتمل لتراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 12% نحو مستوى 1980 دولارًا إذا ما انخفضت الضغوط التضخمية بشكل مفاجئ.

وشدّد على أن الذهب يظل استثمارًا استراتيجيًا مدعومًا بعوامل هيكلية مثل تقلبات العملات العالمية والمخاطر الجيوسياسية.