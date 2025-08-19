الذهب يستقر قبل ندوة للمركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين للندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3331.49) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1) بالمئة إلى (3375.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.5) بالمئة إلى (37.82) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.1) بالمئة إلى (1323.76) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.9) بالمئة إلى (1112.34) دولارًا.