اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع التركيز على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

تراجعت أسعار النفط في تعاملات يوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق للمحادثات الثلاثية المرتقبة بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تفتح الباب أمام رفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% لتسجل 66.17 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أيلول، التي ينتهي أجلها غداً الأربعاء، بنسبة 0.7% إلى 62.95 دولاراً للبرميل.  

وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً بنحو 1% عند تسوية الجلسة السابقة.

ويأتي هذا التراجع عقب محادثات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض أمس الاثنين. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأ الترتيبات لعقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي، يعقبه قمة ثلاثية تجمع الرؤساء الثلاثة.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى «تي دي سيكيوريتيز»، في مذكرة بحثية: «التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات ويلغي التهديدات بفرض رسوم جمركية ثانوية أو عقوبات، قد يدفع أسعار النفط نحو هدفنا البالغ في المتوسط 58 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من 2025 والربع الأول من 2026»، بحسب رويترز.

من جانبه، وصف زيلينسكي محادثاته مع ترامب بأنها «جيدة للغاية»، مشيراً إلى أنهما ناقشا حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية أميركية.

وأضاف ميليك: «في حال ضغطت الولايات المتحدة على روسيا عبر فرض رسوم جمركية ثانوية أوسع نطاقاً على عملاء النفط الروسي، كما هو الحال مع الهند حالياً، فإن ذلك سيدفع بلا شك الأسعار إلى العودة للمستويات المرتفعة التي شهدناها قبل أسابيع قليلة».

