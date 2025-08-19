قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء
المفوضية السامية للأمم المتحدة: 11.6 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان المساعدات
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 ، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين البنوك الكبرى.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 48.23 جنيه، وسعر البيع 48.39 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

سعر الدولار في  بنك القاهرة:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سعر الشراء 48.27 جنيه، وسعر البيع 48.37 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 48.31 جنيه، وسعر البيع 48.40 جنيه.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء 48.72 جنيه، وسعر البيع 48.82 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء 48.26 جنيه، وسعر البيع 48.36 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء 48.24 جنيه، وسعر البيع 48.34 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 48.28 جنيه، وسعر البيع 48.38 جنيه.

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

أرشيفية

تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "نودلز" شهيرة بالمرج

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

تيمور تيمور

يا رب صبر أهله.. ياسمين صبري تنعى تيمور تيمور

دينا الشربيني

إطلالة كاملة بالجينز.. أحدث ظهور لـ دينا الشربيني

تيمور تيمور

بدري قوي.. ناهد السباعي تنعى تيمور تيمور

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

