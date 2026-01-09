بطريركا الأقباط والروم الكاثوليك يحتفلان بختام عام يوبيل حجاج الرجاء |صور

احتفل مساء اليوم، صاحبا الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، بختام عام يوبيل "حجاج الرجاء"، الذي جاء تحت شعار "الرجاء لا يُخيّب صاحبه".

حجاج الرجاء

أقيم الاحتفال بكنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، في رحاب البطركخانة، والرسالة المارونية، التابعتين للرهبانية المارونية المريمية، حيث أقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حسب الطقس القبطي الكاثوليكي.

شارك في الصلاة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ومطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، والأنشطة الرسولية، وأبناء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.

قام بخدمة القداس الاحتفالي شمامسة الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وفرق كورال الكنيسة المارونية، والكنيسة اللاتينية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.

بدأ الاحتفال بكلمة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وكلمة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، تلاهما، تقديم التقدمات المختلفة.

الجدير بالذكر أن مثلث الرحمات قداسة البابا فرنسيس كان قد افتتح عام يوبيل "حجاج الرجاء"، في الرابع والعشرين من ديسمبر لعام 2024، ثم استكمل المسيرة اليوبيلية قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي اختتم عام الرجاء في السادس من يناير الجاري 2026.

