فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

عيار 24: 5160 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4515 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3870 جنيهًا للجرام

عيار 14:  3010 جنيهات للجرام

عيار 12: 2580  جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36120 جنيهًا


وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3336.56 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وشهدت الأسعار محليًا زيادة قدرها نحو 30 جنيهًا لعيار 21، و35 جنيهًا لعيار 24 مقارنة بإغلاق أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 240 جنيهًا دفعة واحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.

