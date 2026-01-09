قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة أرملة الراحل علي حسين وهذا موعد الجنازة

علي حسين
علي حسين
أحمد البهى

اعلن نجل الفنان الراحل علي حسين، عبر صفحته علي موقع فيسبوك، عن وفاة والدته. 

وقال نجل الفنان الراحل علي حسين: صلاة الجنازة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي والدفن في المنارة بالإسكندرية.

ولد في مدينة الإسكندرية في 13 يناير 1939، واكتفي بشهادة الثانوية العامة لتفرغه للتمثيل.   أحب التمثيل منذ صغره، واشترك في الفرقة المسرحية بمسرح الهواة في مدرسته الإعدادية، ورشحه مدرس اللغة العربية للتقدم إلى امتحان لاختيار ممثلين للعمل بإذاعة الإسكندرية، وبالفعل اجتاز (علي حسنين) الاختبار، وعرض عليه مسلسل إذاعي بعنوان (بنت المدير) في اليوم نفسه.  ظل يعمل بإذاعة الإسكندرية حتى انتقل للقاهرة عام 1961 عند إنشاء التليفزيون المصري، بعدما أقنع أهله أنه تلقى عرضًا للعمل في التليفزيون المصري وأراهم ورقة قام بتزويرها بنفسه!  امتد مشواره الفني لفترة طويلة تصل إلى أكثر من نصف قرن قام فيها بالتمثيل في السينما والمسرح والتلفاز.  في المسرح يعد من أبرز ما قدمه (روميو وجولييت) و(الملك هو الملك). وفي التليفزيون قدم عددًا من الأدوار في مسلسلات (ابن تيمية) و(بلاط الشهداء) و(أولاد آدم)،(الإمام محمد عبده)، وعدّ (علي حسنين) أن من أهم أدواره شخصيات (فودة أبو حطب) بلطجي الحارة في مسلسل (سوق العصر)في 2001، وعد أيضًا أن أقرب أعماله إلى قلبه هي أدواره في مسلسل (المواطن إكس) في 2011، وشخصية (عزت الحناوي) في فيلم (بدل فاقد) عام 2009.   في السينما شارك بعدد ن الأدوار المعروفة، فقام بدور أثار جدلًا بشخصية (شوكت حلبي) المخرج المثلي في فيلم (رشة جريئة) عام 2001، اشتراكه في عدد من الأعمال المعروفة منها (آيس كريم في جليم)، (ورقة شفرة)، (بدل فاقد)، (كتكوت)، (خالي من الكوليسترول)، ولكن يظل أشهر أدواره السينمائية هو دوره بشخصية (زرياب) الموسيقي الماهر والمجهول في فيلم (آيس كريم في جليم) من بطولة (عمرو دياب) و(أشرف عبدالباقي)_الذي اشترك معه بشكل متكرر في أعمال لاحقة_، ومن إخراج (خيري بشارة).  أيضًا شارك في الأداء الصوتي في العديد من أفلام (ديزني) المدبلجة العربية بصوته منذ بدايات دخولها للمنطقة العربية، حيث قدم الأداء الصوتي العربي لدور الشرير (جون راتكليف) في فيلم (بوكاهونتاس)، و(أرشيديون) في فيلم (أحدب نوتردام)، و(زيوس) في فيلم (هرقل)، و(فول تانك) في فيلم (سيارات).

 

