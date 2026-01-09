مبتسمة .. أول ظهور لـ لقاء الخميسي بعد أزمة زواج محمد عبد المنصف

نشرت إحدى صديقات الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها مع الأخيرة من إحدى المناسبات التي جمعتهن مؤخرًا، بعد أزمة زواج زوج الأولى -الكابتن محمد عبد المنصف- من الفنانة إيمان الزيدي، وذلك في أول ظهور لـ «الخميسي» بعد الأزمة.

وظهرت لقاء الخميسي، في الصورة مع 3 صديقات لها، وهي مبتسمة لتعكس صورة عدم تأثرها بالأزمة الأخيرة.

لقاء الخميسي بعد الأزمة

لقاء الخميسي وأزمة زواج محمد عبد المنصف

ونفت الصفحة الرسمية للفنانة لقاء الخميسي صحة ما تم تداوله من تصريحات أو مقاطع فيديو منسوبة إليها بشأن الأزمة الأخيرة المرتبطة بزوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وأكد البيان، الذي نُشر عبر موقع «فيس بوك»، أن الفنانة لم تُجرِ أي تصريحات صحفية ولم تظهر في أي فيديوهات تتناول الموضوع المثار حاليًا، مشددًا على أن جميع المواد المتداولة غير صحيحة تمامًا.

وطالبت الصفحة باحترام خصوصية وحساسية الموقف، في ظل الجدل الواسع الذي أثير بعد إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عن محمد عبد المنصف عقب زواج شرعي استمر سبع سنوات.

وأثارت فنانة تدعى إيمان الزيدي الجدل، بعد أعلانها خبر انفصالها عن محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي في بوك.

وكتبت إيمان الزيدي : أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي استمر 7 سنوات.

يذكر أن محمد عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، ولم يكشف عن زواجة بالفنانة ايمان الزيادي.