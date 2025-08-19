أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب ندوة جاكسون هول للفيدرالي الأمريكي

ارتفع سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضاً جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولاراً للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولاراً للأونصة.

وقد تقدم تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خلال ندوة جاكسون هول المقررة بين 21 و23 أغسطس، مؤشرات حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوقعات التيسير النقدي.

وقال كايل رودا، محلل أسواق المال في «كابيتال دوت كوم»: «لا يزال الذهب متماسكاً وينتظر محفزاً جديداً للارتفاع. الحدث الأهم حالياً هو ندوة جاكسون هول لمعرفة ما إذا كان المجلس سيقدم مؤشرات على تيسير السياسة النقدية».

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يرى المشاركون في السوق احتمالاً بنسبة 84% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للفيدرالي.

وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين المتزايدة إلى دعم أسعار الذهب، فيما يُتوقع أن يقدم محضر اجتماع المجلس لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره غداً، الأربعاء، مؤشرات إضافية حول السياسات النقدية.

وعلى صعيد التطورات السياسية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، الاثنين، أن واشنطن ستضمن أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ووصف ترامب اجتماعه مع زيلينسكي بأنه «جيد جداً»، مؤكداً أنه بدأ الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأشار رودا إلى أن «أي اتفاق محتمل بين أوكرانيا وروسيا، وإن كان غير مرجح، قد يشكل مفاجأة سلبية كبيرة لأسعار الذهب».

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولاراً للأونصة.