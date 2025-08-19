قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي، رغم الارتفاع الطفيف عن امس، والملحوظ في السعر العالمي للأونصة، وهو ما جذب اهتماما واسعا من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج الباحثين عن شراء المشغولات الذهبية، وكذلك المستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

عيار 24 سجل 5189 جنيها للبيع و5166 جنيها للشراء
عيار 22 بلغ 4756 جنيها للبيع و4735 جنيها للشراء
عيار 21 الأكثر تداولا سجل 4540 جنيها للبيع و4520 جنيها للشراء
عيار 18 حقق 3891 جنيها للبيع و3874 جنيها للشراء
عيار 14 سجل 3027 جنيها للبيع و3013 جنيها للشراء
عيار 12 بلغ 2594 جنيها للبيع و2583 جنيها للشراء
الأونصة سجلت 161383 جنيها للبيع و160672 جنيها للشراء
الجنيه الذهب سجل 36320 جنيها للبيع و36160 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار سجلت 3331.67 دولار

أسعار الذهب أمس الاثنين

عيار 24 سجل 5183 جنيها للبيع و5160 جنيها للشراء
عيار 22 بلغ 4751 جنيها للبيع و4730 جنيها للشراء
عيار 21 حقق 4535 جنيها للبيع و4515 جنيها للشراء
عيار 18 وصل إلى 3887 جنيها للبيع و3870 جنيها للشراء
عيار 14 سجل 3023 جنيها للبيع و3010 جنيهات للشراء
عيار 12 بلغ 2591 جنيها للبيع و2580 جنيها للشراء
الأونصة سجلت 161205 جنيها للبيع و160494 جنيها للشراء
الجنيه الذهب سجل 36280 جنيها للبيع و36120 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار وصلت إلى 3336.54 دولار

أسعار الذهب الأحد الماضي

عيار 24 سجل 5200 جنيه للبيع و5177 جنيها للشراء
عيار 22 بلغ 4767 جنيها للبيع و4746 جنيها للشراء
عيار 21 سجل 4550 جنيها للبيع و4530 جنيها للشراء
عيار 18 وصل إلى 3900 جنيه للبيع و3883 جنيها للشراء
عيار 14 سجل 3033 جنيها للبيع و3020 جنيها للشراء
عيار 12 بلغ 2600 جنيه للبيع و2589 جنيها للشراء
الأونصة سجلت 161738 جنيها للبيع و161027 جنيها للشراء
الجنيه الذهب سجل 36400 جنيه للبيع و36240 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار سجلت 3335.83 دولار

ويرجع هذا التغير المستمر إلى ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالميا وسعر صرف الدولار، إلى جانب العوامل الداخلية مثل العرض والطلب وتكلفة المصنعية.

أسباب اختلاف الأسعار بين محلات الصاغة

تتباين أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى نتيجة عدة عوامل، أبرزها قيمة المصنعية التي تضاف على كل جرام، وهامش ربح التاجر، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المختلفة ومستوى الخدمة، فضلا عن العروض والخصومات التي قد تقدمها بعض محلات الصاغة لجذب العملاء. 

ويظل عيار 21 هو الأكثر طلبا في السوق المصري، بينما يفضل البعض عيار 18 لتصميماته العصرية وسعره الأقل، فيما يستخدم عيار 24 غالبا في صناعة السبائك.

أسعار الذهب عالميا

على المستوى العالمي، واصل الذهب ارتفاعه ليسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

ويظل سوق الذهب المحلي متأثرا بصورة مباشرة بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب العوامل الداخلية مثل العرض والطلب وتكاليف المصنعية، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية بالنسبة للمواطنين والتجار على حد سواء.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب سعر الذهب عيار ٢١ سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. دورة محمود عوض 2025

على غنيم

غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

وزيرا الكهرباء والبترول

شراكة بين الكهرباء والبترول لتحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد