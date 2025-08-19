سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي، رغم الارتفاع الطفيف عن امس، والملحوظ في السعر العالمي للأونصة، وهو ما جذب اهتماما واسعا من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج الباحثين عن شراء المشغولات الذهبية، وكذلك المستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم بدون مصنعية

عيار 24 سجل 5189 جنيها للبيع و5166 جنيها للشراء

عيار 22 بلغ 4756 جنيها للبيع و4735 جنيها للشراء

عيار 21 الأكثر تداولا سجل 4540 جنيها للبيع و4520 جنيها للشراء

عيار 18 حقق 3891 جنيها للبيع و3874 جنيها للشراء

عيار 14 سجل 3027 جنيها للبيع و3013 جنيها للشراء

عيار 12 بلغ 2594 جنيها للبيع و2583 جنيها للشراء

الأونصة سجلت 161383 جنيها للبيع و160672 جنيها للشراء

الجنيه الذهب سجل 36320 جنيها للبيع و36160 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار سجلت 3331.67 دولار

أسعار الذهب أمس الاثنين

عيار 24 سجل 5183 جنيها للبيع و5160 جنيها للشراء

عيار 22 بلغ 4751 جنيها للبيع و4730 جنيها للشراء

عيار 21 حقق 4535 جنيها للبيع و4515 جنيها للشراء

عيار 18 وصل إلى 3887 جنيها للبيع و3870 جنيها للشراء

عيار 14 سجل 3023 جنيها للبيع و3010 جنيهات للشراء

عيار 12 بلغ 2591 جنيها للبيع و2580 جنيها للشراء

الأونصة سجلت 161205 جنيها للبيع و160494 جنيها للشراء

الجنيه الذهب سجل 36280 جنيها للبيع و36120 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار وصلت إلى 3336.54 دولار

أسعار الذهب الأحد الماضي

عيار 24 سجل 5200 جنيه للبيع و5177 جنيها للشراء

عيار 22 بلغ 4767 جنيها للبيع و4746 جنيها للشراء

عيار 21 سجل 4550 جنيها للبيع و4530 جنيها للشراء

عيار 18 وصل إلى 3900 جنيه للبيع و3883 جنيها للشراء

عيار 14 سجل 3033 جنيها للبيع و3020 جنيها للشراء

عيار 12 بلغ 2600 جنيه للبيع و2589 جنيها للشراء

الأونصة سجلت 161738 جنيها للبيع و161027 جنيها للشراء

الجنيه الذهب سجل 36400 جنيه للبيع و36240 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار سجلت 3335.83 دولار

ويرجع هذا التغير المستمر إلى ارتباط الأسعار المحلية بحركة الذهب عالميا وسعر صرف الدولار، إلى جانب العوامل الداخلية مثل العرض والطلب وتكلفة المصنعية.

أسباب اختلاف الأسعار بين محلات الصاغة

تتباين أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى نتيجة عدة عوامل، أبرزها قيمة المصنعية التي تضاف على كل جرام، وهامش ربح التاجر، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المختلفة ومستوى الخدمة، فضلا عن العروض والخصومات التي قد تقدمها بعض محلات الصاغة لجذب العملاء.

ويظل عيار 21 هو الأكثر طلبا في السوق المصري، بينما يفضل البعض عيار 18 لتصميماته العصرية وسعره الأقل، فيما يستخدم عيار 24 غالبا في صناعة السبائك.

أسعار الذهب عالميا

على المستوى العالمي، واصل الذهب ارتفاعه ليسجل الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

ويظل سوق الذهب المحلي متأثرا بصورة مباشرة بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب العوامل الداخلية مثل العرض والطلب وتكاليف المصنعية، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية بالنسبة للمواطنين والتجار على حد سواء.