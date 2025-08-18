قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات 3345 دولارًا للأونصة.

ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الذهب وتأثيرها على السوق المحلي.

تراوحت أسعار الجنيه الذهب حسب الأوزان كما يلي:

جنيه ذهب 8 جرامات (عيار 24): بلغ سعره بين 42,880 و44,800 جنيه

نصف جنيه ذهب 4 جرامات (عيار 24): بلغ سعره بين 21,440 و22,400 جنيه

ربع جنيه ذهب 2 جرام (عيار 24): تراوح سعره بين 10,720 و11,200 جنيه

ثمن جنيه ذهب 1 جرام (عيار 24): بلغ سعره بين 5,360 و5,600 جنيه


يُلاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب التاجر والمكان، بالإضافة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي قد تضاف حسب سياسة كل محل وتختلف من محل لآخر.

وينصح خبراء الاستثمار والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب وكذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

يستمر الجنيه الذهب في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع توقعات المحللين بمزيد من الاستقرار النسبي في الفترة المقبلة.

سعر الجنيه الذهب اليوم جنيه 4 جرام جنيه ذهب 6 جرام

