أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات 3345 دولارًا للأونصة.

ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الذهب وتأثيرها على السوق المحلي.

تراوحت أسعار الجنيه الذهب حسب الأوزان كما يلي:

جنيه ذهب 8 جرامات (عيار 24): بلغ سعره بين 42,880 و44,800 جنيه

نصف جنيه ذهب 4 جرامات (عيار 24): بلغ سعره بين 21,440 و22,400 جنيه

ربع جنيه ذهب 2 جرام (عيار 24): تراوح سعره بين 10,720 و11,200 جنيه

ثمن جنيه ذهب 1 جرام (عيار 24): بلغ سعره بين 5,360 و5,600 جنيه



يُلاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب التاجر والمكان، بالإضافة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي قد تضاف حسب سياسة كل محل وتختلف من محل لآخر.

وينصح خبراء الاستثمار والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب وكذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

يستمر الجنيه الذهب في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع توقعات المحللين بمزيد من الاستقرار النسبي في الفترة المقبلة.