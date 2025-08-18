قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. لحظة وصول وزير الخارجية برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى العريش
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً.. اعرف التفاصيل
الخارجية الفلسطينية: نحث الدول كافة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوضع حد للعدوان
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين
وزير الزراعة: بروتوكول لإنتاج مليون طن أسمدة بوتاسية سنويًا وتقليل فاتورة الاستيراد
انطلاق فعاليات “تفكيك الفكر المتطرف” لأئمة ودعاة ليبيا والهند والصومال
بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء.. البلوجر لي لي تواجه هذه العقوبة
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات
وصول رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية المصري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة العريش
توقعات الأرصاد اليوم.. سحب تصل القاهرة وأمطار في عدة مناطق.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأثنين.. بكام عيار 21؟
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين مع ترقب محادثات سلام أوكرانيا

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما لامست أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3355.84 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6% إلى 3402.70 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»: «كان الذهب في مسار هابط في بداية اليوم، لكنه تمكن من عكس اتجاهه بعدما صعد المشترون بالسعر إلى مستوى 3330 دولاراً تقريباً».

ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي في محادثات مع ترامب، وسط تقارير أشارت إلى أن موسكو قد تتخلى عن جيوب صغيرة تسيطر عليها في أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن أجزاء من أراضيها الشرقية، وذلك ضمن مقترحات سلام ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ترامب خلال قمتهما في ألاسكا.

كما يترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يعلن المركزي الأميركي عن خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، وهو أول خفض هذا العام، مع احتمال إقرار خفض ثانٍ قبل نهاية 2025، في ظل تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.

ويُعرف الذهب، وهو أصل لا يدر عائداً، بكونه ملاذاً آمناً خلال فترات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولاراً.

اسعار الذهب اليوم الرئيس ترامب الاقتصاد الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

الشاطر

إيرادات السينما المصرية.. درويش في الصدارة و كرارة الثالث

عمرو سليم

ياسين التهامي وعمرو سليم يتألقان في أحدث ليالي مهرجان القلعة

ملتقي السمسمية القومي

احتفاء بتسجيل آلة السمسمية على قائمة التراث الثقافي باليونسكو

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد