الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في أسبوعين مع ترقب محادثات سلام أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما لامست أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3355.84 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6% إلى 3402.70 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»: «كان الذهب في مسار هابط في بداية اليوم، لكنه تمكن من عكس اتجاهه بعدما صعد المشترون بالسعر إلى مستوى 3330 دولاراً تقريباً».

ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي في محادثات مع ترامب، وسط تقارير أشارت إلى أن موسكو قد تتخلى عن جيوب صغيرة تسيطر عليها في أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن أجزاء من أراضيها الشرقية، وذلك ضمن مقترحات سلام ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ترامب خلال قمتهما في ألاسكا.

كما يترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يعلن المركزي الأميركي عن خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، وهو أول خفض هذا العام، مع احتمال إقرار خفض ثانٍ قبل نهاية 2025، في ظل تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.

ويُعرف الذهب، وهو أصل لا يدر عائداً، بكونه ملاذاً آمناً خلال فترات الضبابية الاقتصادية، ويميل إلى الارتفاع في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 38.08 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1346.61 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 1.3% إلى 1126.85 دولاراً.