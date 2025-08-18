قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر
رحيل د. صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تاجر ذهب: صعود مرتقب في الأسعار.. والسبائك الخيار الأفضل للاستثمار | فيديو

أرشيفيه
أرشيفيه
قسم الاقتصاد

كشف سامى البطل تاجر  ذهب عن توقعات بارتفاعات جديدة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يعد الملاذ الآمن سواء للأفراد أو الدول، حيث تقاس قوة اقتصاديات الدول بحجم ما تمتلكه من احتياطيات الذهب.

وأوضح البطل خلال تصريحات خاصة لكاميرا “ صدى البلد” ان الذهب يتميز بكونه الأسرع في البيع والحصول على السيولة مقارنة بأي وعاء استثماري آخر، فضلاً عن أنه يحقق عوائد مرتفعة للراغبين في الاستثمار على المدى القصير والمتوسط. حتى المستهلك العادي – بحسب قوله – يجد في اقتناء الذهب وسيلة آمنة للحفاظ على مدخراته.


 

الذهب وأسعار الفائدة

وتعليقًا على ارتباط أسعار الذهب بقرارات أسعار الفائدة، أكد البطل أن أي قرار اقتصادي يصدر بشأن الفائدة له تأثير مباشر على أسعار الذهب صعودًا أو هبوطًا، موضحًا أن السوق المحلي والعالمي يعتمد بشكل رئيسي على معادلة العرض والطلب.


 

السبائك أم المشغولات؟

وحول أيهما الأفضل للاستثمار، السبائك الذهبية أم المشغولات، أوضح البطل أن الأمر يختلف بحسب توجه كل مستهلك، فهناك من يفضل شراء المشغولات للاستفادة منها كمصوغات يمكن ارتداؤها، في حين يفضل آخرون الاستثمار المباشر في السبائك. لكنه شدد على أن السبائك الذهبية تظل الخيار الأفضل من حيث العائد الاستثماري وقلة التكلفة مقارنة بالمشغولات التي ترتبط بالمصنعية والدمغة.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

أسعار الذهب اليوم

وكشف البطل عن أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، حيث بلغ:


 

عيار 24: 5230 جنيهًا للجرام.


 

عيار 21: 4570 جنيهًا للجرام.


 

عيار 18: 3920 جنيهًا للجرام.


 

وأشار إلى أن المصنعية تختلف بحسب العيار ونوع المشغولات، حيث تتراوح بين 100 و250 جنيهًا.


 

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نصيحة للمستهلكين

وأكد البطل أن الأسعار الحالية تعتبر جيدة نسبيًا للشراء، مشددًا على أن هناك احتمالات قوية لصعود جديد خلال الفترة المقبلة، لذا ينصح المواطنين باغتنام الفرصة والشراء الآن دون تخوف.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

وأضاف أن الحكومة المصرية تسير بخطوات متسارعة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للذهب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محلات ومصانع ذهب على أعلى مستوى، والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة القادرة على منافسة كبرى الدول مثل تركيا والإمارات والسعودية.

وأكد تاجر الذهب  على أن الاستثمار في الذهب يظل أفضل وأكثر أمانًا من الاستثمار في العقارات أو غيره من الأوعية الاستثمارية، خاصة في ظل توقعات موجة صعود جديدة مرتقبة.

أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 سعر الذهب الذهب بالمصنعية سعر الذهب بدون المصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

إبراهيم نصر

فى ذكراه.. إبراهيم نصر دخل الفن صدفة.. وهذا ورأيه بمقالب رامز جلال

تيمور تيمور

حوادث الفنانين الناجين منهم والراحلين.. تيمور تيمور يموت غرقا وشريف خير الله ينجو منه .. والعناية الإلهية تنقذ ليلى علوي وكمال أبو رية من حادث سيارة

الشاطر

إيرادات السينما المصرية.. درويش في الصدارة و كرارة الثالث

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد