تاجر ذهب: صعود مرتقب في الأسعار.. والسبائك الخيار الأفضل للاستثمار | فيديو

كشف سامى البطل تاجر ذهب عن توقعات بارتفاعات جديدة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يعد الملاذ الآمن سواء للأفراد أو الدول، حيث تقاس قوة اقتصاديات الدول بحجم ما تمتلكه من احتياطيات الذهب.

وأوضح البطل خلال تصريحات خاصة لكاميرا “ صدى البلد” ان الذهب يتميز بكونه الأسرع في البيع والحصول على السيولة مقارنة بأي وعاء استثماري آخر، فضلاً عن أنه يحقق عوائد مرتفعة للراغبين في الاستثمار على المدى القصير والمتوسط. حتى المستهلك العادي – بحسب قوله – يجد في اقتناء الذهب وسيلة آمنة للحفاظ على مدخراته.





الذهب وأسعار الفائدة

وتعليقًا على ارتباط أسعار الذهب بقرارات أسعار الفائدة، أكد البطل أن أي قرار اقتصادي يصدر بشأن الفائدة له تأثير مباشر على أسعار الذهب صعودًا أو هبوطًا، موضحًا أن السوق المحلي والعالمي يعتمد بشكل رئيسي على معادلة العرض والطلب.





السبائك أم المشغولات؟

وحول أيهما الأفضل للاستثمار، السبائك الذهبية أم المشغولات، أوضح البطل أن الأمر يختلف بحسب توجه كل مستهلك، فهناك من يفضل شراء المشغولات للاستفادة منها كمصوغات يمكن ارتداؤها، في حين يفضل آخرون الاستثمار المباشر في السبائك. لكنه شدد على أن السبائك الذهبية تظل الخيار الأفضل من حيث العائد الاستثماري وقلة التكلفة مقارنة بالمشغولات التي ترتبط بالمصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم

وكشف البطل عن أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، حيث بلغ:





عيار 24: 5230 جنيهًا للجرام.





عيار 21: 4570 جنيهًا للجرام.





عيار 18: 3920 جنيهًا للجرام.





وأشار إلى أن المصنعية تختلف بحسب العيار ونوع المشغولات، حيث تتراوح بين 100 و250 جنيهًا.





نصيحة للمستهلكين

وأكد البطل أن الأسعار الحالية تعتبر جيدة نسبيًا للشراء، مشددًا على أن هناك احتمالات قوية لصعود جديد خلال الفترة المقبلة، لذا ينصح المواطنين باغتنام الفرصة والشراء الآن دون تخوف.

وأضاف أن الحكومة المصرية تسير بخطوات متسارعة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للذهب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محلات ومصانع ذهب على أعلى مستوى، والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة القادرة على منافسة كبرى الدول مثل تركيا والإمارات والسعودية.

وأكد تاجر الذهب على أن الاستثمار في الذهب يظل أفضل وأكثر أمانًا من الاستثمار في العقارات أو غيره من الأوعية الاستثمارية، خاصة في ظل توقعات موجة صعود جديدة مرتقبة.