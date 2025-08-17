قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش حول الصلاحيات وحرب غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
إعلامي يكشف سبب استبعاد «شيكو بانزا» من لقاء الزمالك والمقاولون
«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي
قمة ترامب بوتين بين رسائل التهدئة وضبابية المواقف الأمريكية.. الملف الأوكراني في صدارة التعقيدات
الصين تجدد التحذيرات من عواصف وسيول جبلية مع استمرار الأمطار الغزيرة
كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»
السيسي يقود الإصلاح المالي.. خبراء: مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها رغم التحديات العالمية
خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور
قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور
الرئيس الإيراني يبدأ جولة إلى أرمينيا وبيلاروس تمهيدًا لمشاركته بقمة شنغهاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 17-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أكبر أعيرة الذهب؛ استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية وذلك بأول تعاملات  اليوم الأحد الموافق 17-8-2025.

أغلي جرام ذهب اليوم 

وتضمن أغلي جرام ذهب وهو من عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية

آخر تحديث لأغلي جرام ذهب 

وجاء آخر تحديث مسجل لدي سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

استقرار الذهب اليوم 

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة المصرية؛ ثباتا دون تغيير بعد انخفاض في قيمة المعدن الأصفر.

تحركات الذهب 

وهوي  سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت علي مستوي الأعيرة الذهبية المحتلفة منذ الأسبوع بمقدار كسر حاجز الـ120 جنيها.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

وفقد سعر جرام الذهب نحو 20  جنيه جديدة علي الأقل منذ تعاملات أمس الجمعة وعلي مختلف الأعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب 

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 4520 جنيه .

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5165 جنيه للبيع و 5188 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم 

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 4520 جنيه للبيع و 4540 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3874 جنيه للبيع و 3891 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم  

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو  3013 جنيه للبيع و3026 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولار للبيع و 3336 دولار للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.16 ألف جنيه للبيع و 36.32 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تغيرات السوق 

كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب عند التسوية لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.        واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3336.66 دولار للأونصة. وانخفض المعدن الأصفر 1.8% خلال الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى 3382.6 دولار.   

وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.   

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو. 

ويأتي صعود الجمعة تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.27% إلى مستوى 97.989. ويقيس المؤشر أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية.

كانت بيانات وزارة العمل الأميركية كشفت عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بقراءة عند 2.5%.

الذهب

كما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مستوى أقل من التوقعات عند 224 ألف طلب مقابل تقديرات بإجمالي 228 ألف طلب.

ويأتي هذا بعد أن أشارت بيانات الثلاثاء الماضي إلى ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي خلال شهر يوليو، مما عزز احتمالات خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سبتمبر.

الجنيه الذهب

وفي حين أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم تؤثر بقوة على احتمالات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل، فإنها قادت لانحسار الرهانات على أن يكون التخفيض بوقع نصف نقطة مئوية.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 37.89 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1351.78 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1140.69 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب مال وامال سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

ترشيحاتنا

مشاجرة

بسبب صيانة توك توك.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بالسلام

المتهمتين

فيديوهات مثيرة.. حبس التيك توكر فراولة وتفاحة 4 أيام

غرق شاب

غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد