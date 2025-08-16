استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 ، في ظل تراجع المعدن الأصفر عالميًا وترقب المتعاملين للتطورات الاقتصادية الدولية.

ويأتي ذلك وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة الأسعار اليومية، خاصة في ظل ارتباط الذهب بالادخار والاستثمار الآمن.

وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، حوالي 4555 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية، محافظًا بذلك على مستوياته الأخيرة رغم بعض التذبذبات الطفيفة التي شهدها السوق.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية:

عيار 24: 5205 جنيهات للجرام.

عيار 22: 4767 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4555 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3904 جنيهات للجرام.

عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 36,440 جنيهًا.

كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.