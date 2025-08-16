قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً
أسعار الذهب اليوم في مصر
شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة :صور امتحانك والمدرسين جاهزين بالحل
موعد المولد النبوي 2025 وإجازته في مصر.. الإفتاء تحدده بعد 184 ساعة
اقتصاد

استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 ، في ظل تراجع المعدن الأصفر عالميًا وترقب المتعاملين للتطورات الاقتصادية الدولية. 

ويأتي ذلك وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة الأسعار اليومية، خاصة في ظل ارتباط الذهب بالادخار والاستثمار الآمن.

وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، حوالي 4555 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية، محافظًا بذلك على مستوياته الأخيرة رغم بعض التذبذبات الطفيفة التي شهدها السوق.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية:

عيار 24: 5205 جنيهات للجرام.

عيار 22: 4767 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4555 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3904 جنيهات للجرام.

عيار 14: 3033 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 36,440 جنيهًا.

كما أوضحت مؤشرات السوق وجود فروقات طفيفة بين أسعار البيع والشراء لدى التجار، حيث سجل عيار 21 نحو 4550 جنيهًا للبيع مقابل 4530 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3900 جنيه للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل سعر الأونصة إلى 3348 دولارًا، إلا أن المعدن الأصفر اختتم تعاملات الأسبوع على تراجع إجمالي بنسبة 1.6%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية التي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون في السوق المحلية والعالمية مزيدًا من التحركات خلال الأيام القادمة، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية الدولية، وهو ما يجعل الذهب أداة رئيسية للادخار والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

