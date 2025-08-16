سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-8-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا اليوم السبت 16 أغسطس 2025، وذلك دون احتساب المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
في التعاملات الصباحية، سجل سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه للبيع و36240 جنيهًا للشراء وسعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 5177 جنيهًا.
أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4767 جنيهًا، وسعر الشراء 4746 جنيهًا. وسجل الذهب الأكثر تداولًا، عيار 21، سعر بيع 4550 جنيهًا مقابل 4530 جنيهًا للشراء.
وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر البيع 3900 جنيه، وسعر الشراء 3883 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 سعر بيع 3033 جنيهًا وشراء 3020 جنيهًا. أما الذهب عيار 12، فسجل 2600 جنيه للبيع و2589 جنيهًا للشراء.
وسجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلي سعر بيع 161738 جنيهًا، مقابل 161027 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه للبيع و36240 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 3339.40 دولار.
