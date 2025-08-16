قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
هل الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة باطلة؟.. الأزهر يجيب
مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم
نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
خالد الغندور يسخر من فرحة جماهير الأهلي بهزيمة فاركو.. ماذا قال؟
ترامب يدعو الدول الأوربية للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع روسيا
إليسا تخطف الأنظار بفستان وردي وحضور غير مسبوق بالعلمين الجديدة |صور
ترامب عقب لقاء بوتين يوجه نصيحة لـ زيلينسكي والدول الأوروبية
الغندور يدافع عن مصطفي شوبير : طبيعي يخطأ ويتعلم
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-8-2025

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا  اليوم السبت 16 أغسطس 2025، وذلك دون احتساب المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

في التعاملات الصباحية، سجل  سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه للبيع و36240 جنيهًا للشراء وسعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 5177 جنيهًا. 

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4767 جنيهًا، وسعر الشراء 4746 جنيهًا. وسجل الذهب الأكثر تداولًا، عيار 21، سعر بيع 4550 جنيهًا مقابل 4530 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر البيع 3900 جنيه، وسعر الشراء 3883 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 سعر بيع 3033 جنيهًا وشراء 3020 جنيهًا. أما الذهب عيار 12، فسجل 2600 جنيه للبيع و2589 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلي سعر بيع 161738 جنيهًا، مقابل 161027 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه للبيع و36240 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 3339.40 دولار.

عيار 24

سعر البيع: 5200 جنيه

سعر الشراء: 5177 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4767 جنيه

سعر الشراء: 4746 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 4550 جنيه

سعر الشراء: 4530 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 3900 جنيه

سعر الشراء: 3883 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3033 جنيه

سعر الشراء: 3020 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2600 جنيه

سعر الشراء: 2589 جنيه

الأونصة

سعر البيع: 161738 جنيه

سعر الشراء: 161027 جنيه

سعر البيع: 36400 جنيه

سعر الشراء: 36240 جنيه

الأونصة بالدولار: 3339.40 دولار

