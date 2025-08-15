قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

الذهب
الذهب
محمد صبيح

تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف التعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

انخفاض سعر جرام الذهب 

وصل معدل تراجع سعر جرام الذهب نحو  10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب نحو 4540 جنيها للبيع و 4555 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر أعلى جرام ذهب وهو من  عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5188 جنيها للبيع و 5205 جنيهات للشراء.

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر جرام أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4540 جنيها للبيع و 4555 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 18 ، الأوسط بين  المشغولات الذهبية، نحو 3891 جنيها للبيع و 3904 جنيهات للبيع.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو  3026 جنيها للبيع و 3036 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.44 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3341 دولارًا للبيع و3342 دولارًا للشراء.

ترقب بيانات أمريكية

ينتظر المستثمرون صدور بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الولايات المتحدة؛ للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.213%، والعائد لأجل 30 عامًا إلى 4.803%، في ظل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة. 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

ووفق أداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق الآن خفضًا كاملًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 60% فقط قبل أسابيع، مع احتمالات لخفض إضافي في أكتوبر وديسمبر.

تصريحات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي 

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن البنك الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس، داعيًا إلى خفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. 

وفي المقابل، أشار أوستان جولسبي، عضو الفيدرالي الأمريكي، إلى أن خفض الفائدة يحتاج عدة أشهر من بيانات تضخم إيجابية 

فيما أكد رافائيل بوستيك أن البنك المركزي لديه "رفاهية الانتظار" قبل أي تعديل، مرجحًا خفضًا واحدًا فقط في 2025.

سعر الذهب في مصر انخفاض الذهب آخر تحديث لسعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

منتخب الناشئين

منتخب مصر للناشئين يواجه السعودية وديًا استعدادًا لكأس الخليج في أبها

بطولة العالم للخماسي الحديث

تأهل 4 مصريين لنهائي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما

احمد سليمان

ثروت سويلم يرد على تصريحات أحمد سليمان لمعاقبة الزمالك بسبب زيزو

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد