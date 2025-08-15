أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21

تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف التعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

انخفاض سعر جرام الذهب

وصل معدل تراجع سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب نحو 4540 جنيها للبيع و 4555 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر أعلى جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5188 جنيها للبيع و 5205 جنيهات للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام أشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4540 جنيها للبيع و 4555 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 18 ، الأوسط بين المشغولات الذهبية، نحو 3891 جنيها للبيع و 3904 جنيهات للبيع.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3026 جنيها للبيع و 3036 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.44 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3341 دولارًا للبيع و3342 دولارًا للشراء.

ترقب بيانات أمريكية

ينتظر المستثمرون صدور بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الولايات المتحدة؛ للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.213%، والعائد لأجل 30 عامًا إلى 4.803%، في ظل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة.

ووفق أداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق الآن خفضًا كاملًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 60% فقط قبل أسابيع، مع احتمالات لخفض إضافي في أكتوبر وديسمبر.

تصريحات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن البنك الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس، داعيًا إلى خفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي المقابل، أشار أوستان جولسبي، عضو الفيدرالي الأمريكي، إلى أن خفض الفائدة يحتاج عدة أشهر من بيانات تضخم إيجابية

فيما أكد رافائيل بوستيك أن البنك المركزي لديه "رفاهية الانتظار" قبل أي تعديل، مرجحًا خفضًا واحدًا فقط في 2025.