دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 15-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3926 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4580  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5234 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36640 جنيها.


استعرض برنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، والتي شهدت استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم.

أسعار العملات
ووفقا لتقرير عرضه برنامج «صباح البلد»، فإن سعر الدولار الأمريكي سجل 48.35 جنيها للبيع و48.25 جنيها للشراء، بينما سجل اليورو نحو 56.51 جنيها للبيع، و56.39 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
كما سجل الجنيه الإسترليني 65.66 جنيها للبيع و 65.48 جنيها للشراء خلال مستهل تعاملات اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 12.88 جنيها للبيع و 12.86 جنيها للشراء.

بينما سجل الدينار الكويتي 158.38 جنيها للبيع و 158.00 جنيها للشراء، وذلك وفقا لأحدث أسعار صرف العملات في مستهل تعاملات اليوم الجمعة.


كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.


وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، وأن تأثير هذه الموجة تضرب جميع المحافظات، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، كانت أمس وأول أمس، ولكن درجات الحرارة اليوم أقل من الأيام الماضية.

بدء انكسار الموجة الحارة  

ولفتت إلى أن درجات الحرارة اليوم انخفضت درجتين عن أمس، وأن درجة الحرارة المتوقعة اليوم 38 درجة، ولكن المواطنين ستشعر بأنها 42 وذلك بسبب الارتفاع في نسب الرطوبة.


وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة بالصعيد تكون بين الـ 47 لـ 49 درجة في الظل، وأن نسبة الرطوبة في الصعيد تكون منخفضة عن المناطق الساحلية، وأن البلاد في فترة الليل هنا انخفاضات في قيم درجات الحرارة.

