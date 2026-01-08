عيار 21 يتخطى 6000 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم 8 يناير

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس8 يناير استقراراً في سوق الصاغة بعد ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية، وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية حاجز ال6 الاف جنيه بعد الضريبة والدمغة و المصنعية وهو اكثر أنواع انتشارا وإقبالا من المواطنين .

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في مصر، نحو 6805 جنيهات بدون المصنعية، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 بالمصنعية نحو 6905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5955 جنيها بدون المصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب 21 بالمصنعية نحو 6055 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل التعاملات اليوم 5104 جنيهات بدون المصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بالمصنعية نحو 5204 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وفي مستهل تعاملات اليوم سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات، نحو 47640 جنيها.

اسعار السبائك الذهبية



أسعار السبائك الذهب

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24

214,683.30 EGP

جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام

48,320.00 EGP

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام

12,096.00 EGP

سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24

1,891.00 EGP

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24

3,591.00 EGP

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24

7,001.00 EGP



سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24

6,866,050.00 EGP

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24

69,050.00 EGP

سبيكة ذهب 100جرام عيار 24

689,900.00 EGP

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24

107,357.20 EGP

سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24

17,340.00 EGP

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24

138,080.00 EGP

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24

172,600.00 EGP

سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24

1,717,050.00 EGP

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24

34,530.00 EGP

سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24

345,050.00 EGP