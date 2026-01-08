قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يتخطى 6000 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم 8 يناير

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس8 يناير استقراراً في سوق الصاغة بعد ارتفاع طفيف خلال الساعات الماضية،  وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية حاجز ال6 الاف جنيه بعد الضريبة والدمغة و المصنعية وهو اكثر أنواع انتشارا وإقبالا من المواطنين . 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

اسعار الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في مصر، نحو 6805 جنيهات بدون المصنعية، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 بالمصنعية نحو 6905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية الآن 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5955 جنيها بدون المصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب 21 بالمصنعية نحو 6055 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل التعاملات اليوم 5104 جنيهات بدون المصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بالمصنعية نحو 5204 جنيهات.
 

سعر الجنيه الذهب اليوم


وفي مستهل تعاملات اليوم سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات، نحو 47640 جنيها.

اسعار السبائك الذهبية 


أسعار السبائك الذهب

  • أونصة ذهب  31.10 جرام عيار 24

214,683.30 EGP

  • جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام

48,320.00 EGP

  • ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام

12,096.00 EGP

  • سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24

1,891.00 EGP

  • سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24

3,591.00 EGP

  • سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24

7,001.00 EGP
 

  • سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24

6,866,050.00 EGP

  • سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24

69,050.00 EGP

  • سبيكة ذهب 100جرام عيار 24

689,900.00 EGP

  • سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24

107,357.20 EGP

  • سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24

17,340.00 EGP

  • سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24

138,080.00 EGP

  • سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24

172,600.00 EGP

  • سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24

1,717,050.00 EGP

  • سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24

34,530.00 EGP

  • سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24

345,050.00 EGP

اسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد