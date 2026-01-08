قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل الخميس

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 8 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الخميس  

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6815 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6795 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6250 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6230 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5965  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5945 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم  5115 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5095 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3975 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  3965  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى3410جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3395 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  47720 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47560  جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو212035  جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211325  جنيها.

سعر الذهب عالميا اليوم

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4457.35 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

