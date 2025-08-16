قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
الكرملين :مشاركة وزير الدفاع في اللقاء الموسع خلال قمة بوتين وترامب
علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة..والفارق سيكون في الدوافع
تامر عبدالمنعم: تيك توك أصبح مهنة.. والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات
مدرب فاركو: الأخطاء الدفاعية والتغييرات أثرت على النتيجة أمام الأهلي
بهدف صلاح.. ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي
خبير : مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لدعم المواطن وضبط الأسواق
جوجل تكشف عن هاتف Pixel 10 Pro Fold ببطارية ضخمة وتصميم مألوف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 16-8-2025

محمد صبيح

شهدت محلات الصاغة في مصر استقرارًا في متوسط أسعار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس 2025، وذلك دون احتساب المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

في التعاملات الصباحية، سجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5200 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 5177 جنيهًا. 

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر البيع 4767 جنيهًا، وسعر الشراء 4746 جنيهًا. وسجل الذهب الأكثر تداولًا، عيار 21، سعر بيع 4550 جنيهًا مقابل 4530 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر البيع 3900 جنيه، وسعر الشراء 3883 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 سعر بيع 3033 جنيهًا وشراء 3020 جنيهًا. أما الذهب عيار 12، فسجل 2600 جنيه للبيع و2589 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلي سعر بيع 161738 جنيهًا، مقابل 161027 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 36400 جنيه للبيع و36240 جنيهًا للشراء. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار 3339.40 دولار.

عيار 24

سعر البيع: 5200 جنيه

سعر الشراء: 5177 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4767 جنيه

سعر الشراء: 4746 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 4550 جنيه

سعر الشراء: 4530 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 3900 جنيه

سعر الشراء: 3883 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3033 جنيه

سعر الشراء: 3020 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2600 جنيه

سعر الشراء: 2589 جنيه

الأونصة

سعر البيع: 161738 جنيه

سعر الشراء: 161027 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 36400 جنيه

سعر الشراء: 36240 جنيه

الأونصة بالدولار: 3339.40 دولار

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

تصادم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

تموين دمياط

تموين دمياط يضبط سيارة محملة بكمية 7000 لتر سولار

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. ابحث عن الإنسجام

برج الحمل حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..: ثق في نفسك أكثر

برج العذراء حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع باللحظة

برج الثور حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..حافظ على الهدوء وكن صبورًا

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

